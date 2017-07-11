Организаторы PGL Major Krakow 2017 изменили систему выбора и запрета карт

Организаторы PGL Major Krakow 2017 представили обновленную систему выбора и запрета карт для bo1-матчей.



Согласно новым правилам, команда с высшим посевом (легенды ELEAGUE Major) начнет запрет двух карты, затем ее соперник из нижней сетки убирает три карты. После того, как останутся две карты, коллектив с преимуществом в плане посева оставляет по своему выбору одну из них, которая будет сыграна в рамках матча. Далее вторая команда из нижней сетки выбирает на какой стороне она начнет играть.



Процесс выбора карт для bo3-матчей остался без изменений.



PGL Major Krakow 2017 пройдет с 16 по 23 июля в Кракове на TAURON Arena. Призовой фонд чемпионата составит 1 миллион долларов.

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