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12-летний регбист погиб, спасая тонущую девочку

Источник:  BBCКомментарии

Игрок академии регбийной команды «Ноттингем Кэжуалс» Оуэн Дженкинс погиб, спасая тонущую девочку.

Как сообщает ВВС, 12-летний спортсмен прыгнул в воду, чтобы помочь ей выбраться. Однако мальчик плохо плавал и не сумел совладать с течением. Отмечается, что тело Дженкинса было найдено в результате поисковой операции.

- Оуэн был популярным учеником и очень общительным молодым человеком. Он был исключительным спортсменом, и мы недавно отметили его успехи в спорте, когда он побил несколько старых школьных рекордов. Оуэн был важным членом нашего сообщества. Мы глубоко опечалены его потерей, - цитирует BBC главного учителя школы Иэна Бриерли.

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