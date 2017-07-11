«Динамо» может отказаться играть на новом стадионе в Петровском парке
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев - о стадионе «Динамо».
- Ситуация со стадионом сложная, - говорит Муравьев. - Очень сложная. Компания, которая строит стадион и делает громкие заявления о том, кого она хочет позвать на матч-открытия, думает только о себе. Не советуется с нами совершенно. Переговоры идут непросто. Поэтому хочу сказать, если так будет продолжаться, есть вероятность, что мы не будем играть на новом стадионе. Есть «Лужники» в конце концов.
Муравьев: компания, которая строит стадион в петровском парке, думает только о себе. Извиняюсь, если будем играть на Лужниках в итоге— Артем Терентьев (@TemaNegr) 11 июля 2017 г.
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