Коломы – победитель 4-го этапа «Шелкового пути», Шибалов – 4-й
Завершился четвертый этап ралли-рейда «Шелковый путь»,
победителем которого в классе грузовиков стал представитель «Татры» Мартин
Коломы.
Чешский гонщик преодолел дистанцию четвертого спецучастка за
3 часа 45 минут 50 секунд. Второе время показал голландец из «Ивеко» Жерар де
Рой (+0:21), его партнер по команде Артур Ардавичус (+1:56) замкнул тройку
лидеров.
Быстрейшим из российской команды «КАМАЗ-мастер» стал экипаж Эдуарда Николаева, отставший от лидера на 8 минут 2 секунды, следом за Николаевым к финишу пришел Айрат Мардеев (+10:54).
Экипаж Коломы также лидирует в общем зачете, де Рой – второй, Ардавичус – третий. Следом три пилота «КАМАЗ-мастер»: Антон Шибалов, Айрат Мардеев и Дмитрий Сотников. Эдуард Николаев расположился на девятом месте.
Ралли-рейд «Шелковый путь»
Грузовики
Четвертый этап
1. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) – 3ч45:50
2. Жерар де Рой (De Rooy Iveco) +0:21
3. Артур Ардавичус (De Rooy Iveco) +1:56
4. Эдуард Николаев (КАМАЗ-мастер) +8:02
5. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +10:54
6. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +16:17
7. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) +16:59
Общий зачет
1. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) – 10ч30:50
2. Жерар де Рой (De Rooy Iveco) +11:08
3. Артур Ардавичус (De Rooy Iveco) +14:37
4. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +18:57
5. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +19:15
6. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) +22:12
...9. Эдуард Николаев (КАМАЗ-мастер) +2:26:13