Коломы – победитель 4-го этапа «Шелкового пути», Шибалов – 4-й

Завершился четвертый этап ралли-рейда «Шелковый путь», победителем которого в классе грузовиков стал представитель «Татры» Мартин Коломы.

Чешский гонщик преодолел дистанцию четвертого спецучастка за 3 часа 45 минут 50 секунд. Второе время показал голландец из «Ивеко» Жерар де Рой (+0:21), его партнер по команде Артур Ардавичус (+1:56) замкнул тройку лидеров.

Быстрейшим из российской команды «КАМАЗ-мастер» стал экипаж Эдуарда Николаева, отставший от лидера на 8 минут 2 секунды, следом за Николаевым к финишу пришел Айрат Мардеев (+10:54).

Экипаж Коломы также лидирует в общем зачете, де Рой – второй, Ардавичус – третий. Следом три пилота «КАМАЗ-мастер»: Антон Шибалов, Айрат Мардеев и Дмитрий Сотников. Эдуард Николаев расположился на девятом месте.

Ралли-рейд «Шелковый путь»

Грузовики

Четвертый этап

1. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) – 3ч45:50

2. Жерар де Рой (De Rooy Iveco) +0:21

3. Артур Ардавичус (De Rooy Iveco) +1:56

4. Эдуард Николаев (КАМАЗ-мастер) +8:02

5. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +10:54

6. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +16:17

7. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) +16:59

Общий зачет

1. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) – 10ч30:50

2. Жерар де Рой (De Rooy Iveco) +11:08

3. Артур Ардавичус (De Rooy Iveco) +14:37

4. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +18:57

5. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +19:15

6. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) +22:12

...9. Эдуард Николаев (КАМАЗ-мастер) +2:26:13