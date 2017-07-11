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Коломы – победитель 4-го этапа «Шелкового пути», Шибалов – 4-й

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Завершился четвертый этап ралли-рейда «Шелковый путь», победителем которого в классе грузовиков стал представитель «Татры» Мартин Коломы.

Чешский гонщик преодолел дистанцию четвертого спецучастка за 3 часа 45 минут 50 секунд. Второе время показал голландец из «Ивеко» Жерар де Рой (+0:21), его партнер по команде Артур Ардавичус (+1:56) замкнул тройку лидеров.

Быстрейшим из российской команды «КАМАЗ-мастер» стал экипаж Эдуарда Николаева, отставший от лидера на 8 минут 2 секунды, следом за Николаевым к финишу пришел Айрат Мардеев (+10:54).

Экипаж Коломы также лидирует в общем зачете, де Рой – второй, Ардавичус – третий. Следом три пилота «КАМАЗ-мастер»: Антон Шибалов, Айрат Мардеев и Дмитрий Сотников. Эдуард Николаев расположился на девятом месте.

Ралли-рейд «Шелковый путь»
Грузовики
Четвертый этап

1. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) – 3ч45:50
2. Жерар де Рой (De Rooy Iveco) +0:21
3. Артур Ардавичус (De Rooy Iveco) +1:56
4. Эдуард Николаев (КАМАЗ-мастер) +8:02
5. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +10:54
6. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +16:17
7. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) +16:59

Общий зачет

1. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) – 10ч30:50
2. Жерар де Рой (De Rooy Iveco) +11:08
3. Артур Ардавичус (De Rooy Iveco) +14:37
4. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +18:57
5. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +19:15
6. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) +22:12
...9. Эдуард Николаев (КАМАЗ-мастер) +2:26:13

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