Евгений Муравьев: У «Динамо» не осталось долгов. С УЕФА тоже проблем нет

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Муравьев - о финансовой ситуации в клубе.



– Долги? В этом году все выплачивалось вовремя. Что касается финансовой ситуации, то, продав офис в Петровском парке и заключив договор с одним из кредиторов, мы остались без долговых обязательств.

Финансовых проблем с УЕФА у «Динамо» больше нет. Если команда выйдет в еврокубки, будем играть.