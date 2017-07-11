Евгений Муравьев: У «Динамо» не осталось долгов. С УЕФА тоже проблем нет
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Муравьев -
о финансовой ситуации в клубе.
– Долги? В этом году все выплачивалось вовремя. Что касается
финансовой ситуации, то, продав офис в Петровском парке и заключив договор с
одним из кредиторов, мы остались без долговых обязательств.
Финансовых проблем с УЕФА у «Динамо» больше нет. Если команда выйдет в еврокубки, будем играть.
Муравьев: финансовых проблем с УЕФА у Динамо больше нет. Если команда выйдет в еврокубки, будем играть— Артем Терентьев (@TemaNegr) 11 июля 2017 г.
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