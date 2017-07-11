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Евгений Муравьев: У «Динамо» не осталось долгов. С УЕФА тоже проблем нет

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Муравьев - о финансовой ситуации в клубе.

– Долги? В этом году все выплачивалось вовремя. Что касается финансовой ситуации, то, продав офис в Петровском парке и заключив договор с одним из кредиторов, мы остались без долговых обязательств.

Финансовых проблем с УЕФА у «Динамо» больше нет. Если команда выйдет в еврокубки, будем играть.

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