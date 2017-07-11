«Милан» объявил о продлении контракта с вратарем Доннаруммой до 2021 года

«Милан» продлил соглашение с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой. Об этом информирует официальный сайт итальянского клуба.

Как сообщается, новый контракт с 18-летним вратарем рассчитан до конца июня 2021 года. Прежнее соглашение действовало до конца июня 2018 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Доннарумма отказался продлевать контракт с «Миланом», однако потом передумал и намерен заключить новое соглашение на год, с возможностью затем стать игроком «Реала».

В прошедшем сезоне голкипер провел 41 матч за «Милан», пропустил 49 мячей и десять раз отыграл «на ноль».