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«Милан» объявил о продлении контракта с вратарем Доннаруммой до 2021 года

Источник:  ФК «Милан»Комментарии

«Милан» продлил соглашение с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой. Об этом информирует официальный сайт итальянского клуба.

Как сообщается, новый контракт с 18-летним вратарем рассчитан до конца июня 2021 года. Прежнее соглашение действовало до конца июня 2018 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Доннарумма отказался продлевать контракт с «Миланом», однако потом передумал и намерен заключить новое соглашение на год, с возможностью затем стать игроком «Реала».

В прошедшем сезоне голкипер провел 41 матч за «Милан», пропустил 49 мячей и десять раз отыграл «на ноль».

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