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Алексей Ионов: Не мог отказаться от аренды в ЦСКА из-за Лиги чемпионов

Источник:  ТАССКомментарии

Полузащитник московского «Динамо» Алексей Ионов на встрече с болельщиками клуба рассказал о том, почему перешел в прошлом году в ЦСКА на правах аренды.

«Уйти в аренду в прошлом сезоне было для меня трудным решением, но это было для моего роста. Отказаться от выступления в Лиге чемпионов я не мог», - приводит слова Ионова ТАСС.

Напомним, в составе армейцев Ионов принял участие в 29 матчах, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

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