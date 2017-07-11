Алексей Ионов: Не мог отказаться от аренды в ЦСКА из-за Лиги чемпионов
Источник: ТАССКомментарии
Полузащитник московского «Динамо» Алексей Ионов на встрече с
болельщиками клуба рассказал о том, почему перешел в прошлом году в ЦСКА на
правах аренды.
«Уйти в аренду в прошлом сезоне было для меня трудным
решением, но это было для моего роста. Отказаться от выступления в Лиге чемпионов
я не мог», - приводит слова Ионова ТАСС.
Напомним, в составе армейцев Ионов принял участие в 29
матчах, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.
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