Павел Погребняк: Если вы думаете, что мое положение в «Динамо» меня устраивает, то вы заблуждаетесь
Источник: ТАССКомментарии
Нападающий московского «Динамо» Павел Погребняк заявил
на встрече с болельщиками клуба, что его не устраивает нынешнее положение в
команде.
«У меня еще год контракта, будем работать. Если вы
думаете, что мое нынешнее положение в «Динамо» меня устраивает, то вы
заблуждаетесь. Я буду доказывать это здесь. А когда я выйду на поле? Этот
вопрос нужно переадресовать тренеру», – сказал Погребняк.
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