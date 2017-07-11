Павел Погребняк: Если вы думаете, что мое положение в «Динамо» меня устраивает, то вы заблуждаетесь

Нападающий московского «Динамо» Павел Погребняк заявил на встрече с болельщиками клуба, что его не устраивает нынешнее положение в команде.

«У меня еще год контракта, будем работать. Если вы думаете, что мое нынешнее положение в «Динамо» меня устраивает, то вы заблуждаетесь. Я буду доказывать это здесь. А когда я выйду на поле? Этот вопрос нужно переадресовать тренеру», – сказал Погребняк.