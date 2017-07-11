Рик Токкет стал главным тренером «Аризоны»

Рик Токкет был назначен главным тренером «Аризона Койотиз». Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

53-летний Токкет в последние два сезона был помощником Майка Салливана в «Питтсбург Пингвинз», который выиграл два Кубка Стэнли.

Напомним, что Токкет заменил Дэйва Типпетта, который 22 июня по взаимному согласию расторг контракт с «Койотиз» после восьми сезонов в клубе.

В минувшем сезоне «Аризона» заняла шестое место в Тихоокеанском дивизионе (30-42-10). В плей-офф команда не играла с 2012 года.