Дмитрий Сотников: В течение дня все постоянно менялось, все время что-то происходило
Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников
прокомментировал результаты четвертого этапа ралли-рейда «Шелковый путь», по
итогам которого россиянин занял седьмое место.
«В течение дня все постоянно менялось, все время что-то
происходило. Был момент, когда мы думали — сливаем, проигрываем, но ситуация
поменялась и в конце удалось немножко отыграться.
Петеранселю потребовалась помощь, и мы потеряли пять-семь
минут, помогая ему. Потом мы благополучно эвакуировали Сириля Депре, чей
автомобиль «улетел» с трассы в речку с крутым берегом. Потеряли на этом еще
минут пять.
На втором участке я догнал Ардавичуса, он «зацепился» за
мной, ехали вдвоем очень прилично, подгоняли друг друга. Мы менялись позициями
и перекрещивали траектории — получался такой сумасшедший участок. Мы в метре
друг от друга ехали, было очень скользко, я представлял, что если сейчас что-то
произойдет, то мы оба куда-нибудь можем «пристроиться».
В итоге мы оба догнали Айрата Мардеева, он тоже видит нас —
взвинчивает темп. И Тон ван Генугтен тоже. Мы вчетвером, друг друга
подстегивая, начинаем меняться позициями, в итоге Айрат и Артур встали вперед.
Но мы финишировали друг за другом. У нас была почти что контактная борьба,
начали друг друга подрезать, но без сигнала, это все была траекторная езда.
Никто никому не «звонил» в Sentinel.
Мы проехали втроем и это дало такую искру! Когда ты едешь
один — не понимаешь, а когда видишь кого-то еще, мы друг друга подгоняли и все
были быстрее. И в итоге удалось немножко отыграть, я доволен», - приводит слова
Сотникова официальный сайт «Шелкового пути».