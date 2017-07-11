Дмитрий Сотников: В течение дня все постоянно менялось, все время что-то происходило

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников прокомментировал результаты четвертого этапа ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого россиянин занял седьмое место.

«В течение дня все постоянно менялось, все время что-то происходило. Был момент, когда мы думали — сливаем, проигрываем, но ситуация поменялась и в конце удалось немножко отыграться.

Петеранселю потребовалась помощь, и мы потеряли пять-семь минут, помогая ему. Потом мы благополучно эвакуировали Сириля Депре, чей автомобиль «улетел» с трассы в речку с крутым берегом. Потеряли на этом еще минут пять.

На втором участке я догнал Ардавичуса, он «зацепился» за мной, ехали вдвоем очень прилично, подгоняли друг друга. Мы менялись позициями и перекрещивали траектории — получался такой сумасшедший участок. Мы в метре друг от друга ехали, было очень скользко, я представлял, что если сейчас что-то произойдет, то мы оба куда-нибудь можем «пристроиться».

В итоге мы оба догнали Айрата Мардеева, он тоже видит нас — взвинчивает темп. И Тон ван Генугтен тоже. Мы вчетвером, друг друга подстегивая, начинаем меняться позициями, в итоге Айрат и Артур встали вперед. Но мы финишировали друг за другом. У нас была почти что контактная борьба, начали друг друга подрезать, но без сигнала, это все была траекторная езда. Никто никому не «звонил» в Sentinel.

Мы проехали втроем и это дало такую искру! Когда ты едешь один — не понимаешь, а когда видишь кого-то еще, мы друг друга подгоняли и все были быстрее. И в итоге удалось немножко отыграть, я доволен», - приводит слова Сотникова официальный сайт «Шелкового пути».