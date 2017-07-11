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Роман «CaspeRRR» Лепехин: Я не понимаю, откуда столько кипиша из-за нашей комментаторской деятельности

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Комментатор студии StarLadder Роман «CaspeRRR» Лепехин в интервью порталу «Чемпионат» поделился мнением о новой системе мейджоров по Dota 2, а также высказал мнение о комментаторах, не получивших приглашениях на The International 2017.

«Самое главное из анонса от Valve — выигрывают именно турниры. Раньше на них забивали, к ним не готовились, с них снимались иногда даже за день до вылета на место проведения. Сейчас такого не будет, потому что всем нужны квалификационные очки. Кто-то будет чуть больше стараться, кто-то чуть меньше, в зависимости от текущего положения вещей. Мы можем потерять статусность турнира, самого мэйджора. Потому что Valve огромное количество вещей проделывала для медиа-поддержки этих чемпионатов: куча дополнений в игре, официальная страница, приглашения с пятиминутными интервалами. Я не думаю, что над этим все сразу заморочатся и сделают настолько сочно. Возможно, то этого пострадает вес турнира в киберспортивном сообществе.

Как бы я не любил свою работу, я не понимаю, откуда столько кипиша из-за нашей комментаторской деятельности. Как по мне, сейчас 8-10 топовых комментаторов держатся на одном уровне. Я бы никого не выделял, все достойны комментировать самые крутые турниры и финалы. Поэтому шума касательно выбора конкретных людей я не понимаю. Я бы никуда не встревал, пусть турниры сами разбираются, кого они хотят видеть на своих соревнованиях. Я к этому отношусь вполне нормально. На The International в любом случае всех не позовешь, а работает в этой сфере очень много людей. Не 7, не 8 и не 10. Много работяг, кто много комментирует и делает чего-то дополнительно.

Но я считаю, что когда речь идёт о комментаторе, то нужно смотреть на то, как он комментирует, а не на видосики, которые он делает. Это никак не влияет на твой комментаторский уровень, как бы это грустно ни было. Чтение книжек на это больше влияет».

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