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Айрат Мардеев: Особенно не рисковали, потому что еще десять дней впереди

Источник:  Ралли «Шелковый путь»Комментарии

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев прокомментировал результаты четвертого этапа ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого россиянин занял пятое место.

«Петрансель снова разложился, так что мы стояли с ними, помогали. Спецучасток был очень скользкий, опасный. Было очень много мест, где можно было убраться. Так что ехали аккуратно, особенно не рисковали, потому что еще десять дней впереди, нужно сохранить машину.

Нашей главной задачей было проехать стабильно. Сейчас мы отстаем на 19 минут от лидера, так что будем стараться отыгрывать», - приводит слова Мардеева официальный сайт «Шелкового пути».

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