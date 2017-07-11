Мартин Коломы: Едем на максимуме, изо всех сил давим на педаль газа
Источник: Ралли «Шелковый путь»Комментарии
Гонщик команды «Татры» Мартин Коломы прокомментировал
результаты четвертого этапа ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого чех
занял первое место.
«Мне нравятся такие погодные условия, когда дождливо и
скользко, настолько нравятся, что я всегда быстр на таких покрытиях. Такие
трассы подходят нашему грузовику, потому что у него высокий клиренс и большой
ход подвески. За счет этого нам удается лучше преодолевать препятствия — у нас
очень хорошая подвеска.
Мы ничего не планируем менять и не делаем ничего
невозможного. Едем на максимуме, изо всех сил давим на педаль газа!», –
приводит слова Коломы официальный сайт «Шелкового пути».
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