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Мартин Коломы: Едем на максимуме, изо всех сил давим на педаль газа

Источник:  Ралли «Шелковый путь»Комментарии

Гонщик команды «Татры» Мартин Коломы прокомментировал результаты четвертого этапа ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого чех занял первое место.

«Мне нравятся такие погодные условия, когда дождливо и скользко, настолько нравятся, что я всегда быстр на таких покрытиях. Такие трассы подходят нашему грузовику, потому что у него высокий клиренс и большой ход подвески. За счет этого нам удается лучше преодолевать препятствия — у нас очень хорошая подвеска.

Мы ничего не планируем менять и не делаем ничего невозможного. Едем на максимуме, изо всех сил давим на педаль газа!», – приводит слова Коломы официальный сайт «Шелкового пути».

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