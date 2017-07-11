Рыбарикова впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Магдалена РыбариковаФото: Gettyimages.ru
В рамках четвертьфинала теннисного турнира Уимблдон словацкая
спортсменка Магдалена Рыбарикова обыграла американку Коко Вандевеге со счетом
6:3, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 14 минут. За это время словачка
совершила 1 эйс, 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-поинт из 8, в активе ее
соперницы 1 эйс, 7 двойных и 1 реализованный брейк.
В полуфинале турнира Рабырикова встретится с испанской
Гарбинье Мугурусой, которая в 1/4 финала обыграла россиянку Светлану Кузнецову.
Уимблдон (Великобритания)
Турнир WTA
Покрытие: трава
Призовой фонд: 31 600 000 фунтов
Женщины
Одиночный разряд
1/4 финала
Матч
Рыбарикова М. (Словакия) - Вандевеге К. (США) - 6:3, 6:3
Место и дата
11 июля 17:20, , Онлайн-трансляция
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