Рыбарикова впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона

В рамках четвертьфинала теннисного турнира Уимблдон словацкая спортсменка Магдалена Рыбарикова обыграла американку Коко Вандевеге со счетом 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. За это время словачка совершила 1 эйс, 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-поинт из 8, в активе ее соперницы 1 эйс, 7 двойных и 1 реализованный брейк.

В полуфинале турнира Рабырикова встретится с испанской Гарбинье Мугурусой, которая в 1/4 финала обыграла россиянку Светлану Кузнецову.

Уимблдон (Великобритания)

Турнир WTA

Покрытие: трава

Призовой фонд: 31 600 000 фунтов

Женщины

Одиночный разряд

1/4 финала