Антон Черепенников: Думаю, что в этом году мы пробьем планку в 30 миллионов долларов

Основатель и совладелец киберспортивного холдинга ESforce Антон Черепенников в интервью Олегу Тинькову рассказал о развитии и доходах холдинга.



«Пять лет назад Virtus.pro начинал с 2000 подписчиков во «Вконтакте» и ниже 50 места в мировом рейтинге. России на мировой карте киберспорта просто не было. Я понимал, что сначала мне нужно продать спонсору идею киберспорта, а потом продать нашу команду. У нас была аудитория, которую нужно было где-то аккумулировать. Я пошел в медийку и стал строить вокруг команды медиа-историю и контент-продакшн.



Мы начали делать контент, а через два года получили первый спонсорский контракт на 10 000 долларов в месяц от компании «Бенк». Я был счастлив, наконец-то нам платят деньги. В какой-то момент контракты превратились в стотысячные. Аудитория росла, а вокруг медиа мы начали делать еще и свои турниры — стали строить экосистему. Спонсоры стали платить больше денег, потому что я смог донести посыл.



Два года назад, когда мы договаривались об инвестициях, у нас был один клуб с оборотом 2 миллиона долларов. Теперь у нас три клуба. В прошлом году выручка увеличилась до 12 миллионов долларов. Думаю, что в этом году мы пробьем планку в 30 миллионов долларов, закроемся в минусе, а в следующем уже выйдем на прибыль.



У нас много затрат на большой штат в 500 человек, поддержку медиаканалов и на зарплату игрокам. Если два года назад с профессиональными игроками можно было договориться за 2000 евро в месяц, то сейчас уже за 20 000 евро не договориться. Топовые игроки получают больше миллиона евро в год.



У нас уже есть несколько предложений от сторонних инвесторов на десятки миллионов долларов. Моя мечта — стать компанией-единорогом с капитализацией в 1 миллиард долларов. А потом можно и 20 миллиардов».

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