Конта обыграла Халеп в 1/4 финала Уимблдона

В четвертьфинале Уимблдона британская теннисистка Джоанна Конта обыграла румынку Симону Халеп со счетом 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 38 минут. За это время британка 3 раза подала на вылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 8 брейк-поинта, а в активе ее соперницы 4 эйса, 3 двойные и 1 реализованный брейк.

В полуфинале турнира Конта встретится с американкой Винус Уильямс, которая ранее обыграла латвийку Елену Остапенко.

Уимблдон (Великобритания)

Турнир WTA

Покрытие: трава

Призовой фонд: 31 600 000 фунтов

Женщины

Одиночный разряд

1/4 финала