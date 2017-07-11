Конта обыграла Халеп в 1/4 финала Уимблдона
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В четвертьфинале Уимблдона британская теннисистка Джоанна
Конта обыграла румынку Симону Халеп со счетом 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:4.
Встреча продолжалась 2 часа 38 минут. За это время британка 3 раза подала на вылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из
8 брейк-поинта, а в активе ее соперницы 4 эйса, 3 двойные и 1 реализованный
брейк.
В полуфинале турнира Конта встретится с американкой Винус
Уильямс, которая ранее обыграла латвийку Елену Остапенко.
Уимблдон (Великобритания)
Турнир WTA
Покрытие: трава
Призовой фонд: 31 600 000 фунтов
Женщины
Одиночный разряд
1/4 финала
Матч
Конта Д. (Великобритания) - Халеп С. (Румыния) - 6:7, 7:6, 6:4
Место и дата
11 июля 18:10, , Онлайн-трансляция
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