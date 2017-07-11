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Футболисты «Тосно» забили четыре безответных мяча в ворота «Анкарана»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В товарищеском матче на сборе в Словении футболисты «Тосно» обыграли местный «Анкаран» со счетом 4:0.

В составе новичка РФПЛ дубль оформил Евгений Марков и по разу отличились Ян Казаев и Рустем Мухаметшин.

Следующий свой матч «Тосно» проведет 15 июля в рамках первого тура премьер-лиги против «Уфы», встреча пройдет на «Петровском» и начнется в 17:30 по московскому времени.

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