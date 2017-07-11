Футболисты «Тосно» забили четыре безответных мяча в ворота «Анкарана»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В товарищеском матче на сборе в Словении футболисты «Тосно»
обыграли местный «Анкаран» со счетом 4:0.
В составе новичка РФПЛ дубль оформил Евгений Марков и по
разу отличились Ян Казаев и Рустем Мухаметшин.
Следующий свой матч «Тосно» проведет 15 июля в рамках
первого тура премьер-лиги против «Уфы», встреча пройдет на «Петровском» и
начнется в 17:30 по московскому времени.
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