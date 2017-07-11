ЦСКА провел тренировку в Ватутинках
Источник: ФК ЦСКАКомментарии
Футболисты московского ЦСКА собрались на базе в Ватутинках,
где провели тренировку, сообщает официальный сайт армейцев.
В занятии наряду со всеми остальными игроками участвовал и
капитан команды Игорь Акинфеев.
Сообщается, что завтра красно-синие проведут еще одну
тренировку в Ватутинках.
Напомним, 15 июля армейцы в рамках первого тура РФПЛ сыграют
с «Анжи». Встреча пройдет на «Анжи-Арене» в Каспийске и начнется в 20:00 по
московскому времени.
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