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ЦСКА провел тренировку в Ватутинках

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Футболисты московского ЦСКА собрались на базе в Ватутинках, где провели тренировку, сообщает официальный сайт армейцев.

В занятии наряду со всеми остальными игроками участвовал и капитан команды Игорь Акинфеев.

Сообщается, что завтра красно-синие проведут еще одну тренировку в Ватутинках.

Напомним, 15 июля армейцы в рамках первого тура РФПЛ сыграют с «Анжи». Встреча пройдет на «Анжи-Арене» в Каспийске и начнется в 20:00 по московскому времени.

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