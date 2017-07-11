Светлана Кузнецова: Мугуруса очень хорошо отыгрывалась и защищалась
Источник: Телеканал «Матч ТВ»Комментарии
Российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала
свое поражение испанке Гарбин Мугурусе в четвертьфинале Уимблдона.
«В начале у меня были шансы на ее подаче, но я ими не воспользовалась. Затем по глупости проиграла свою подачу. Вообще первый сет прошел очень быстро, затем удалось восстановить равенство в игре. Но Мугуруса сделала еще один брейк, и все закончилось. Она очень хорошо отыгрывалась и защищалась в этом матче», - приводит слова Кузнецовой «Матч ТВ».
Матч
Мугуруса Г. (Испания) - Кузнецова С. (Россия) - 6:3, 6:4
Место и дата
11 июля 15:00, , Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически