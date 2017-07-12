Виталий Петров: Форма Боттаса дает все больше оснований причислять его к претендентам на титул

Российский гонщик Виталий Петров подвел итоги австрийского этапа Формулы-1, победителем которого стал финн из «Мерседеса» Валттери Боттас.

«Что ж, этот сезон просто не перестает нас удивлять. Да, наверное, гонка в Шпильберге была не столь яркой, как большинство других, но напряжение все равно присутствовало – а главное, результат принес нам немало пищи для размышлений.

Честно говоря, форма Валттери Боттаса дает все больше оснований причислять его к претендентам на титул. Он не только по очкам находится не так далеко от двух лидеров, но при этом показывает отличные выступления. Уик-энд в Австрии получился безупречным: победа в квалификации, отличный старт, лидерство до финиша», - написал Петров в личном блоге на Motorsport.com.