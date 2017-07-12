Виталий Петров: Форма Боттаса дает все больше оснований причислять его к претендентам на титул
Источник: Motorsport.comКомментарии
Российский гонщик Виталий Петров подвел итоги австрийского
этапа Формулы-1, победителем которого стал финн из «Мерседеса» Валттери Боттас.
«Что ж, этот сезон просто не перестает нас удивлять. Да,
наверное, гонка в Шпильберге была не столь яркой, как большинство других, но
напряжение все равно присутствовало – а главное, результат принес нам немало
пищи для размышлений.
Честно говоря, форма Валттери Боттаса дает все больше
оснований причислять его к претендентам на титул. Он не только по очкам
находится не так далеко от двух лидеров, но при этом показывает отличные
выступления. Уик-энд в Австрии получился безупречным: победа в квалификации,
отличный старт, лидерство до финиша», - написал Петров в личном блоге на Motorsport.com.
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