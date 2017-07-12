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Защитник сборной Молдавии Армаш прибыл в расположение «Анжи»

Источник:  ФК «Анжи»Комментарии

Защитник сборной Молдавии по футболу Игорь Армаш прибыл в расположение «Анжи», сообщает пресс-служба махачкалинского клуба.

Предыдущей командой 29-летнего футболиста была «Кубань», которая решила не подписывать с ним новый контракт.

В минувшем сезоне Армаш сыграл 14 матчей за краснодарскую команду в Футбольной национальной лиге. На счету 29-летнего защитника четыре забитых мяча в 51-й встрече за сборную Молдавии.

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