Защитник сборной Молдавии Армаш прибыл в расположение «Анжи»
Источник: ФК «Анжи»Комментарии
Защитник сборной Молдавии по футболу Игорь Армаш прибыл в расположение «Анжи», сообщает пресс-служба махачкалинского клуба.
Предыдущей командой 29-летнего футболиста была «Кубань», которая решила не подписывать с ним новый контракт.
Игорь Армаш прибыл в "Анжи"— ФК «Анжи» (@fc_anji) 11 июля 2017 г.
Защитник национальной сборной Молдавии прибыл в расположение футбольного клуба "Анжи". pic.twitter.com/pMS0bnwgtR
В минувшем сезоне Армаш сыграл 14 матчей за краснодарскую команду в Футбольной национальной лиге. На счету 29-летнего защитника четыре забитых мяча в 51-й встрече за сборную Молдавии.
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