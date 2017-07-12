Защитник сборной Молдавии Армаш прибыл в расположение «Анжи»

Павел Яковлев: Со спартаковцами я сейчас не дружу

Павел Яковлев: Со спартаковцами я сейчас не дружу «Советский спорт» поговорил с полузащитником «Анжи» Павлом Яковлевым.

«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

«Зенит» планирует расстаться с Дзюбой? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Защитник «Ростова» рассказал, почему ушел из «Анжи» и из-за чего не сложилась карьера в «Спартаке».

Сергей Паршивлюк: Не мог ждать, пока Каррера обратит на меня внимание

Сергей Паршивлюк: Не мог ждать, пока Каррера обратит на меня внимание Защитник «Ростова» рассказал, почему ушел из «Анжи» и из-за чего не сложилась карьера в «Спартаке».

Экс-полузащитник «Зари» Липартия стал игроком «Анжи» Грузинский полузащитник Джаба Липартия перешел в «Анжи». Его предыдущим клубом была луганская «Заря».

Футболисты махачкалинского «Анжи» сыграли вничью с хорватской «Истрой» в товарищеском матче на сборе в Словении.

«Анжи» не смог обыграть «Истру» Футболисты махачкалинского «Анжи» сыграли вничью с хорватской «Истрой» в товарищеском матче на сборе в Словении.

Как сообщает пресс-служба «Анжи», сегодня махачкалинский клуб заключил соглашения с двумя защитниками - Аланом Багаевым и Владимиром Полуяхтоввым.

«Анжи» объявил о переходе Багаева и Полуяхтова (фото) Как сообщает пресс-служба «Анжи», сегодня махачкалинский клуб заключил соглашения с двумя защитниками - Аланом Багаевым и Владимиром Полуяхтоввым.

Полузащитник донецкого «Шахтера» Олег Данченко перешел в «Анжи» на правах аренды. Информацию об этом подтвердил официальный сайт клуба из Махачкалы.

«Анжи» подтвердил переход Данченко Полузащитник донецкого «Шахтера» Олег Данченко перешел в «Анжи» на правах аренды. Информацию об этом подтвердил официальный сайт клуба из Махачкалы.

На просмотре в «Анжи» находится экс-игрок «Зари» Липартия Грузинский полузащитник, экс-игрок луганской «Зари» Джаба Липартия находится на просмотре в «Анжи», сообщает официальный сайт махачкалинской команды.