Виталий Петров: Квяту нужно подходить к стартам чуть более взвешено
Российский гонщик Виталий Петров прокомментировал действия
Даниила Квята в гонке Гран-при Австрии.
То, что произошло на старте с Даниилом Квятом, наверное,
долго анализировать ни к чему. Он снова ошибся, перетормозил и врезался в
Алонсо. Сам по себе старт у него был хороший, но потом, возможно, Даниил
отвлекся буквально на долю секунды – и после этого исход был предрешен. Больше,
в принципе, говорить не о чем.
Я не думаю, что ему надо действовать впредь более аккуратно,
нет. Но постараться подходить к стартам чуть более взвешено. Тем более сейчас,
когда очков у него не так и много. Ему уже сейчас надо бы начать их набирать. Я
видел комментарии Кристиана Хорнера, который говорит о том, что они должны
подписать его и на следующий год, но все может очень быстро измениться, если
результаты будут оставаться такими же», - написал Петров в личном блоге на Motorsport.com.