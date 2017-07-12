Виталий Петров: Квяту нужно подходить к стартам чуть более взвешено

Российский гонщик Виталий Петров прокомментировал действия Даниила Квята в гонке Гран-при Австрии.

То, что произошло на старте с Даниилом Квятом, наверное, долго анализировать ни к чему. Он снова ошибся, перетормозил и врезался в Алонсо. Сам по себе старт у него был хороший, но потом, возможно, Даниил отвлекся буквально на долю секунды – и после этого исход был предрешен. Больше, в принципе, говорить не о чем.

Я не думаю, что ему надо действовать впредь более аккуратно, нет. Но постараться подходить к стартам чуть более взвешено. Тем более сейчас, когда очков у него не так и много. Ему уже сейчас надо бы начать их набирать. Я видел комментарии Кристиана Хорнера, который говорит о том, что они должны подписать его и на следующий год, но все может очень быстро измениться, если результаты будут оставаться такими же», - написал Петров в личном блоге на Motorsport.com.