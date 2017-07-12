Флойд Мэйвезер: Бой с Макгрегором станет последним в моей карьере
Источник: BoxingsceneКомментарии
Боксер Флойд Мэйвезер заявил, что поединок с ирландцем
Конором Макгрегором станет последним для американца независимо от исхода боя.
«Не важно, что случится 26 августа, в этот день я
проведу свой последний бой. Мое тело слишком изношено, доведено до предела. Я
думал, что смогу вернуться, набрать форму,но это оказалось слишком сложно. Я не
тот боец, каким был два года назад. Это и делает предстоящий поединок таким
интересным», - приводит слова
Мэйвезера Boxingscene.
Напомним, поединок Мэйвезер – Макгрегор состоится 26 августа
в Лас-Вегасе.
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