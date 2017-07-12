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«Марсель» объявил о возвращении Манданда

Источник:  ФК «Марсель»Комментарии
«Марсель» объявил о возвращении Манданда
Фото: ФК «Марсель»

Голкипер «Кристал Пэлас» Стив Манданда перешел в «Марсель», сообщает официальный сайт французского клуба.

32-летний француз подписал трехлетний контракт с бело-голубыми. Стоимость сделки не сообщается. Авторитетное немецкое издание transfermarkt.de оценивает вратаря в восемь миллионов евро.

Манданда перешел в лондонский клуб из «Марселя» летом 2016 года. В составе «Кристал Пэлас» в минувшем сезоне он принял участие в 10 матчах, в которых пропустил 17 мячей.

Напомним, вместе с «Марселем» Стив становился чемпионом Франции в сезоне-2009/10, трижды добивался победы в Кубке французской лиги (2009/10, 2010/2011, 2011/2012), а также четыре раза (2008, 2011, 2015 и 2016 годах) признавался лучшим голкипером лиги 1.

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