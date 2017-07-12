Конор Макгрегор: Я нокаутирую Мэйвезра за четыре раунда

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор поделился ожиданиями от предстоящего боя с американским боксером Флойдом Мэйвезером.

«У него маленькие ноги, маленькое тело, маленькая голова. Я нокаутирую его за четыре раунда. Я не боюсь его. Из-за ограничений по правилам это будет половинный бой. Если бы это был полный бой, он бы не продлился даже одного раунда», - цитирует Макгрегора Daily Mail.

Напомним, бой Мэйуэзер — Макгрегор состоится 26 августа в Лос-Анджелесе и пройдет по правилам бокса в первом среднем весе.