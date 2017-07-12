Конор Макгрегор: Я нокаутирую Мэйвезра за четыре раунда
Источник: Daily MailКомментарии
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор поделился
ожиданиями от предстоящего боя с американским боксером Флойдом Мэйвезером.
«У него маленькие ноги, маленькое тело, маленькая
голова. Я нокаутирую его за четыре раунда. Я не боюсь его. Из-за ограничений по
правилам это будет половинный бой. Если бы это был полный бой, он бы не
продлился даже одного раунда», - цитирует Макгрегора Daily Mail.
Напомним, бой Мэйуэзер — Макгрегор состоится 26 августа в
Лос-Анджелесе и пройдет по правилам бокса в первом среднем весе.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически