Ромен Грожан: Нас ждет самая захватывающая трасса чемпионата

Французский пилот «Хааса» Ромен Грожан поделился ожиданиями от предстоящего этапа Формулы-1, который пройдет в Сильверстоуне.

«Это непростая трасса. Там есть скоростные секции, есть медленные повороты 3 и 4, а также последний поворот, очень непростой с точки зрения работы педалью газа. Важно, чтобы задняя часть машины вела себя хорошо, и если это так, то вы можете немного увеличить уровень прижимной силы в передней части и ехать быстрее.

Думаю, с точки зрения ощущений нас ждет самая захватывающая трасса чемпионата. У новых машин много прижимной силы, и в скоростных поворотах нас ждут еще большие перегрузки. Эти повороты и раньше были очень хороши, а теперь мы перешли на новый уровень. С нетерпением этого жду», - приводит слова Грожана F1news.ru.

Напомним, Гран-при Великобритании пройдет с 14 по 16 июля.