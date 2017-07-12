Ромен Грожан: Нас ждет самая захватывающая трасса чемпионата
Французский пилот «Хааса» Ромен Грожан поделился ожиданиями
от предстоящего этапа Формулы-1, который пройдет в Сильверстоуне.
«Это непростая трасса. Там есть скоростные секции, есть
медленные повороты 3 и 4, а также последний поворот, очень непростой с точки
зрения работы педалью газа. Важно, чтобы задняя часть машины вела себя хорошо,
и если это так, то вы можете немного увеличить уровень прижимной силы в
передней части и ехать быстрее.
Думаю, с точки зрения ощущений нас ждет самая захватывающая
трасса чемпионата. У новых машин много прижимной силы, и в скоростных поворотах
нас ждут еще большие перегрузки. Эти повороты и раньше были очень хороши, а
теперь мы перешли на новый уровень. С нетерпением этого жду», - приводит слова
Грожана F1news.ru.
Напомним, Гран-при Великобритании пройдет с 14 по 16 июля.