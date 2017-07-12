СМИ: «Зенит» отказался продать Нету «Валенсии» за пять миллионов евро
Источник: O JogoКомментарии
Футбольный клуб «Зенит» отклонил предложение «Валенсии» о
покупке защитника Луиша Нету, сообщает O Jogo.
По данным издания, испанский клуб предложил за 29-летнего
футболиста пять миллионов евро.
Нету в минувшем сезоне в составе петербургского клуба провел 35 матчей,
отдал одну голевую передачу и заработал 12 желтых и одну красную карточку.
Авторитетный немецкий портал transfermarkt.de оценивает португальца в 3,5 миллиона евро.
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