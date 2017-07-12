СМИ: «Зенит» отказался продать Нету «Валенсии» за пять миллионов евро

читайте также

Манчини потерпит фиаско. Михаил Борзыкин – о новом «Зените» «Советский спорт» продолжает сериал, рассказывающий о готовности топ-клубов к новому сезону.

Побеждал «Зенит», будет тащить «Халл». Первый новичок команды Слуцкого «Советский спорт» – о защитнике «Челси» Ола Айна, который стал первым приобретением Леонида Слуцкого в новой команде.

«Зенит» предлагает за капитана «Интера» 60 млн евро «Зенит» проявляет интерес к двум игрокам миланского «Интера» – защитнику Джейсону Мурильо, а также форварду Мауро Икарди.

Андрей Червиченко: Смолову надо оставаться в «Краснодаре» Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко – о трансферной политике «Зенита» и ситуации вокруг Федора Смолова.

Агент: Переговоры Йовановича с «Зенитом» о переходе в «Бордо» находятся в завершающей стадии Раде Чалдович, агент защитника «Зенита» Вукашина Йовановича, рассказал, что футболист в ближайшее время может стать игроком французского «Бордо».

«Амкар» договорился с «Зенитом» об аренде Рязанцева «Амкар» договорился с «Зенитом» об аренде полузащитника Александра Рязанцева до конца сезона-2017/18. Об этом сообщил генеральный директор пермского клуба Игорь Резвухин.

Никита Симонян: Мне абсолютно все равно, куда уйдет Дзюба Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего Артема Дзюбы из «Зенита».

Андрей Червиченко: Возможно, Полоза и Ерохина купили, чтоб другим не достались Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко – о трансферной кампании «Зенита».

Агент Гарсии: Как минимум следующий сезон Хави намерен провести в «Зените» Агент полузащитника «Зенита» Хави Гарсии Мануэл Гарсия Квилон прокомментировал информацию о возможном уходе футболиста из петербургского клуба.

Дмитрий Селюк: Желаю Манчини приятной дороги в Хабаровск Футбольный агент Дмитрий Селюк пожелал главному тренеру «Зенита» Роберто Манчини счастливой дороги на пути в Хабаровск.

Кокорина Манчини уже списал, Дзюбу пока нет. Колонка Сергея Микулика Обозреватель «Советского спорта» – об оценке, которую главный тренер «Зенита» Роберто Манчини дал форвардам команды.

Леандро Паредес: Готов к любым требованиям в «Зените» Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес рассказал, на какой позиции ему удобнее всего играть.

ПАОК объявил о переходе Мака Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Роберт Мак перешел в греческий ПАОК.

Александр Кержаков: Амбиции российских футболистов не соответствуют запросам европейских клубов Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о том, почему российские футболисты не уезжают играть за границу.

Кержаков попался на незаконной рыбалке О том, как известный футболист влип в неприглядную историю, рассказывает наш автор статей о рыбалке.

Российский футбол был в шаге от самого безумного трансфера в истории (видео) В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Хави Гарсия: Обязаны выиграть чемпионат, чтобы оправдать инвестиции «Зенита» Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия дал интервью португальскому изданию Record.

Александр Кержаков: Не стал бы преувеличивать потерю Витселя. «Зенит» зависел не от него, а от Гарая Нападающий «Зенита» Александр Кержаков - о проблемах питерского клуба. Напомним, в минувшем сезоне команда заняла третье место в чемпионате России.

«Спартак» – ЦСКА и четыре самых памятных матча за Суперкубок России Вспоминаем самые запоминающиеся матчи за Суперкубок России по футболу за всю историю турнира.