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СМИ: «Зенит» отказался продать Нету «Валенсии» за пять миллионов евро

Источник:  O JogoКомментарии

Футбольный клуб «Зенит» отклонил предложение «Валенсии» о покупке защитника Луиша Нету, сообщает O Jogo.

По данным издания, испанский клуб предложил за 29-летнего футболиста пять миллионов евро.

Нету в минувшем сезоне в составе петербургского клуба провел 35 матчей, отдал одну голевую передачу и заработал 12 желтых и одну красную карточку.

Авторитетный немецкий портал transfermarkt.de оценивает португальца в 3,5 миллиона евро.

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