Григорий Шуховцов продолжит карьеру в УНИКСе
Источник: БК УНИКСКомментарии
Центровой баскетбольной команды «Локомотив-Кубань» Григорий
Шуховцов продолжит карьеру в УНИКСе, сообщает официальный сайт казанской
команды.
Контракт баскетболиста рассчитан на один год с возможностью
продления еще на один.
Напомним, Шуховцов выступал за краснодарскую команду на
протяжении 5,5 лет, выиграв вместе с ней Кубок Европы и став вице-чемпионом
Единой лиги ВТБ.
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