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Григорий Шуховцов продолжит карьеру в УНИКСе

Источник:  БК УНИКСКомментарии

Центровой баскетбольной команды «Локомотив-Кубань» Григорий Шуховцов продолжит карьеру в УНИКСе, сообщает официальный сайт казанской команды.

Контракт баскетболиста рассчитан на один год с возможностью продления еще на один.

Напомним, Шуховцов выступал за краснодарскую команду на протяжении 5,5 лет, выиграв вместе с ней Кубок Европы и став вице-чемпионом Единой лиги ВТБ.

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