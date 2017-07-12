Центровой баскетбольной команды «Локомотив-Кубань» Григорий Шуховцов продолжит карьеру в УНИКСе, сообщает официальный сайт казанской команды.

Контракт баскетболиста рассчитан на один год с возможностью продления еще на один.

Напомним, Шуховцов выступал за краснодарскую команду на протяжении 5,5 лет, выиграв вместе с ней Кубок Европы и став вице-чемпионом Единой лиги ВТБ.