Григорий Шуховцов: «Локомотив» навсегда поселился в моем сердце
Источник: БК «Локомотив-Кубань»Комментарии
Центровой УНИКСа Григорий Шуховцов, перешедший из «Локомотив-Кубань»,
попрощался с краснодарской командой.
«Хочу сказать большое спасибо руководству клуба. За время,
проведенное в Краснодаре, я обрел здесь настоящих друзей и получил массу
незабываемых эмоций. «Локомотив» навсегда поселился в моем сердце!
Желаю Саше
Обрадовичу удачи и выполнения задач, которых нам не удалось добиться в
предыдущем сезоне», - приводит слова Шуховцова «Локомотив-Кубань».
Напомним, Шуховцов выступал за краснодарскую команду на
протяжении 5,5 лет, выиграв вместе с командой Кубок Европы и став вице-чемпионом
Единой лиги ВТБ.
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