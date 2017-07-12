Григорий Шуховцов: «Локомотив» навсегда поселился в моем сердце

Центровой УНИКСа Григорий Шуховцов, перешедший из «Локомотив-Кубань», попрощался с краснодарской командой.

«Хочу сказать большое спасибо руководству клуба. За время, проведенное в Краснодаре, я обрел здесь настоящих друзей и получил массу незабываемых эмоций. «Локомотив» навсегда поселился в моем сердце!

Желаю Саше Обрадовичу удачи и выполнения задач, которых нам не удалось добиться в предыдущем сезоне», - приводит слова Шуховцова «Локомотив-Кубань».

Напомним, Шуховцов выступал за краснодарскую команду на протяжении 5,5 лет, выиграв вместе с командой Кубок Европы и став вице-чемпионом Единой лиги ВТБ.