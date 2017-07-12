ВИДЕО ДНЯ: Флойд Мэйвезер продемонстрировал чек на 100 миллионов долларов

Американский боксер Флойд Мэйвезер-младший показал свой чек на сумму 100 миллионов долларов. Это гарантированный гонорар боксера за бой с бойцом ММА Конором Макгрегором.

«Знаешь, я специально держал его при себе, чтобы ты смог записать это на видео», - сказал Мэйвезер после демонстрации чека.

Напомним, что поединок Мэйвезера против Макгрегора состоится 26 августа в Лас-Вегасе.