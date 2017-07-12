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12-летний британский регбист погиб при попытке спасти тонущую девочку

Источник:  Лента.РуКомментарии

Британский регбист Оуэн Дженкинс, выступающий за команду «Ноттингем Кэжуалс» погиб в возрасте 12 лет при попытке спасти тонущую девочку. Об этом сообщает «Лента.ру».

Дженкинс заметил барахтающегося в воде ребенка, проходя мимо плотины на реке Трент. Парень бросился в воду и помог утопающей выбраться, однако сам не сумел справиться с течением и утонул.

По словам родных, Дженкинс не умел плавать. «Мы не знаем всех подробностей, но ясно, что он — герой», — сказала Лиз Райан, тетя погибшего.

Дженкинс выступал за «Ноттингем Кэжуалс» с семи лет. Клуб выразил соболезнования в связи с гибелью спортсмена на странице в Facebook.

10 июня регбист австралийского клуба «Ворринг» умер от травм, полученных во время матча национального чемпионата с «Гордоном».

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