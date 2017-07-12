Вячеслав Быков: Я никогда не мог упрекнуть Ковальчука в безволии

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал решение Ильи Ковальчука продолжить карьеру в СКА.

- Я всегда говорил, что не могу предъявить претензии к Илье по отношению к делу, желанию биться за команду, добиваться успеха. В безволии его никогда не мог упрекнуть. Просто у всех могут быть периоды, когда шайба не идет в ворота, когда происходят серии ошибок. Это нужно перетерпеть.

В любом виде спорта, особенно если ты звезда первой величины и на тебя смотрит весь город и вся страна, твои ошибки будут разбираться вдоль и поперек, это спровоцирует лавину критики.

Когда я работал в Санкт-Петербурге, мы много общались с Сашей Кержаковым. Его тогда критиковали, а мы с ним как-то сразу подружились. Потом пересеклись в Цюрихе, когда он играл в местном футбольном клубе на правах аренды. Я сказал ему, что, как бы тяжело ни было, обязательно наступит момент, когда тебя вызовут и дадут небольшой шанс. И нужно сразу, с листа им воспользоваться. Да, сейчас его спустили вниз, но возможность подняться, уверен, еще появится. И главное — ее не упустить, - рассказал Быков.

Напомним, по информации североамериканских СМИ, нынешним летом Илья Ковальчук мог вернуться в НХЛ, однако в итоге он принял решение продолжить карьеру в КХЛ и подписал новый контракт с питерским клубом.

