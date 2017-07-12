Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Вячеслав Быков: Я никогда не мог упрекнуть Ковальчука в безволии

Источник:  «Известия»Комментарии

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал решение Ильи Ковальчука продолжить карьеру в СКА.

- Я всегда говорил, что не могу предъявить претензии к Илье по отношению к делу, желанию биться за команду, добиваться успеха. В безволии его никогда не мог упрекнуть. Просто у всех могут быть периоды, когда шайба не идет в ворота, когда происходят серии ошибок. Это нужно перетерпеть.

В любом виде спорта, особенно если ты звезда первой величины и на тебя смотрит весь город и вся страна, твои ошибки будут разбираться вдоль и поперек, это спровоцирует лавину критики.

Когда я работал в Санкт-Петербурге, мы много общались с Сашей Кержаковым. Его тогда критиковали, а мы с ним как-то сразу подружились. Потом пересеклись в Цюрихе, когда он играл в местном футбольном клубе на правах аренды. Я сказал ему, что, как бы тяжело ни было, обязательно наступит момент, когда тебя вызовут и дадут небольшой шанс. И нужно сразу, с листа им воспользоваться. Да, сейчас его спустили вниз, но возможность подняться, уверен, еще появится. И главное — ее не упустить, - рассказал Быков.

Напомним, по информации североамериканских СМИ, нынешним летом Илья Ковальчук мог вернуться в НХЛ, однако в итоге он принял решение продолжить карьеру в КХЛ и подписал новый контракт с питерским клубом.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кто лучший хоккеист России? Объявляем пятерку номинантов на «Харламов Трофи»Кто лучший хоккеист России? Объявляем пятерку номинантов на «Харламов Трофи»«Советский спорт» называет имена пяти игроков, которые номинированы на «Харламов Трофи» – титул лучшего российского хоккеиста сезона.Вячеслав Быков: Семья Воробьевых - история нашего хоккеяБывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков рассказал о своем сотрудничестве с Ильей Воробьевым.От Артюхина до Анисина. Пять известных игроков, пока не нашедших работу в КХЛОт Артюхина до Анисина. Пять известных игроков, пока не нашедших работу в КХЛНазываем хоккеистов, пока не подписавших новых контрактов с клубами КХЛ, хотя команды уже вышли из отпуска и начали готовиться к сезону.Московское «Динамо» заключило контракт с Александром ЕременкоПресс-атташе «Динамо» Иван Хавхало сообщил о том, что клуб заключил двухлетний контракт с голкипером Александром Еременко.Евгений Лисовец: Чувствуется, что Дауйер – грамотный специалистЗащитник минского «Динамо» Евгений Лисовец поделился впечатлениями от первой тренировке команды.Горди Дуайер: Хочу, чтобы игроки демонстрировали силовой хоккей, который будет нравиться болельщикамГлавный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился впечатлениями от первой тренировки команды.Григорий Панин: Хочу поблагодарить ЦСКА за три очень крутых года в командеЗащитник Григорий Панин, подписавший однолетний контракт с «Салаватом Юлаевым», попрощался с ЦСКА. Об этом информирует официальный твиттер армейской команды.Илья Никулин: «Динамо» будет лидером КХЛ! Никакие неприятности нам не помешаютИлья Никулин: «Динамо» будет лидером КХЛ! Никакие неприятности нам не помешаютОпытный защитник бело-голубых Илья Никулин высказал мнение о ситуации в «Динамо» в разговоре с обозревателем «Советского спорта».Агент: Ягр не получал предложений от клубов КХЛНападающий Яромир Ягр не получал предложений от клубов КХЛ. Об этом сообщил агент игрока Ярослав Зидек.Состав «Автомобилиста» пополнил нападающий Пархоменко«Автомобилист» подписал двусторонний контракт сроком на два года с нападающим Константином Пархоменко. Об этом информирует официальный сайт команды.Московское «Динамо» заключило контракт с Еременко. Таблица переходов КХЛМосковское «Динамо» заключило контракт с Еременко. Таблица переходов КХЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в Континентальной хоккейной лиге.Кубок Гагарина теперь уедет к ЦСКА. Взгляд из МосквыКубок Гагарина теперь уедет к ЦСКА. Взгляд из МосквыМосковские армейцы решительно усилили состав, а их главные конкуренты стали слабее – вот где зарыта победа ЦСКА в Кубке Гагарина.Михаил Григоренко: В ЦСКА многое поменялось в лучшую сторонуНападающий ЦСКА Михаил Григоренко поделился впечатлениями от возвращения в клуб.«Салават Юлаев» объявил о переходе ПанинаКак сообщает пресс-служба «Салават Юлаева», сегодня клуб подписал соглашение с защитником Григорием Паниным, которое рассчитано на один сезон.Захар Арзамасцев: Пока задач перед «Салаватом» не ставилосьЗащитник «Салавата Юлаева» Захар Арзамасцев рассказал о первых впечатлениях от работы с новым тренерским штабом.Кубок останется у СКА. Взгляд из ПетербургаКубок останется у СКА. Взгляд из ПетербургаГлавные подписания межсезонья сделали не в Петербурге, но теперь у СКА даже больше шансов на чемпионство, чем в прошлом году.Игорь Макаров: Пока в «Салавате» втягивающий хоккейНападающий «Салавата Юлаева» Игорь Макаров поведал о восстановлении после травмы и рассказал о совместной работе с тренерским штабом под руководством Эркки Вестерлунда.Рафаил Ишматов: С уходом Зарипова у «Металлурга» будут непростые временаЗаслуженный тренер России Рафаил Ишматов «, прокомментировал переход форварда Даниса Зарипова из магнитогорского «Металлурга» в «Ак Барс».Андрей Разин: Зарипов может попасть на ОлимпиадуБывший главный тренер «Югры» Андрей Разин прокомментировал переход форварда Даниса Зарипова из магнитогорского «Металлурга» в «Ак Барс».Нападающий Кулаков проведет рекордный сезон в минском «Динамо»Минское «Динамо» согласовало однолетний контракт с нападающим Александром Кулаковым, сообщается на официальном сайте команды.
Бокс
Александр Усик: Давно хотел побоксировать с Хуком, он наглый и грязный
Хоккей
Вячеслав Быков: Я никогда не мог упрекнуть Ковальчука в безволии
Бокс
ВИДЕО ДНЯ: Флойд Мэйвезер продемонстрировал чек на 100 миллионов долларов
Футбол
СМИ: «Зенит» отказался продать Нету «Валенсии» за пять миллионов евро
все новости
СКА
СКАкалендарьстатистика
Илья Ковальчук
Илья Ковальчуквсе новости
Вячеслав Быков
Вячеслав Быковвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости