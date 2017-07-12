Александр Усик: Давно хотел побоксировать с Хуком, он наглый и грязный

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александр Усик поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Марко Хуком.

- Я два дня наблюдал за дебатами фанатов. У нас были варианты: Хук, Кудряшов, Перес. За Марко проголосовали 67%. Если люди хотят, то, естественно, я дам этот бой. Давно хотел с ним побоксировать.

Он наглый, грязный, нарывистый такой. Интересно просто. Наверное, бог нам дает такие возможности, о которых мы сами думаем, - цитирует Усика украинский телеканал «Интер».



Поединок Усик - Хук состоится в сентябре или октябре текущего года в рамках четвертьфинала Всемирной боксерской суперсерии.



WBSS - ежегодный турнир среди боксеров-профессионалов с призовым фондом 50 миллионов долларов США.