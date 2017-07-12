Александр Усик: Давно хотел побоксировать с Хуком, он наглый и грязный
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александр Усик поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Марко Хуком.
- Я два дня наблюдал за дебатами фанатов. У нас были варианты: Хук, Кудряшов, Перес. За Марко проголосовали 67%. Если люди хотят, то, естественно, я дам этот бой. Давно хотел с ним побоксировать.
Он наглый,
грязный, нарывистый такой. Интересно просто. Наверное, бог нам дает
такие возможности, о которых мы сами думаем, - цитирует Усика украинский телеканал «Интер».
Поединок Усик - Хук состоится в сентябре или октябре
текущего года в рамках четвертьфинала Всемирной боксерской суперсерии.
WBSS - ежегодный турнир среди боксеров-профессионалов с призовым фондом 50 миллионов долларов США.
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