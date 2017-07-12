Светлана Кузнецова: Сегодня не получилось, но жизнь продолжается. Двигаемся дальше

Российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала свое поражение от испанки Гарбинье Мугурусы в четвертьфинале Уимблдона.

«Сегодня не получилось, но жизнь продолжается и мы двигаемся дальше, любовь к игре все та же», - написала Кузнецова на своей странице в сети Instagram.

It did not happen today ... but life goes on and we move on .. still love for 🎾 is insane ❤️ сегодня не получилось, но жизнь продолжается и мы двигаемся дальше, любовь к игре все та же 🤗🤗🤗 Публикация от Светлана Кузнецова/Kuznetsova (@svetlanak27) Июл 11 2017 в 1:59 PDT

Напомним, 11 июля Светлана Кузнецова уступила Гарбинье Мугурусе в двух партиях.

За выход в финал Уимблдона чемпионка «Ролан Гаррос»-2016 в четверг поспорит с теннисисткой из Словакии Магдаленой Рыбариковой.



