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Светлана Кузнецова: Сегодня не получилось, но жизнь продолжается. Двигаемся дальше

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала свое поражение от испанки Гарбинье Мугурусы в четвертьфинале Уимблдона. 

«Сегодня не получилось, но жизнь продолжается и мы двигаемся дальше, любовь к игре все та же», - написала Кузнецова на своей странице в сети Instagram.

Напомним, 11 июля Светлана Кузнецова уступила Гарбинье Мугурусе в двух партиях.

За выход в финал Уимблдона чемпионка «Ролан Гаррос»-2016 в четверг поспорит с теннисисткой из Словакии Магдаленой Рыбариковой.

Матч

Мугуруса Г. (Испания) - Кузнецова С. (Россия) - 6:3, 6:4

Место и дата

11 июля 15:00, , Онлайн-трансляция


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