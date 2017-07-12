Светлана Кузнецова: Сегодня не получилось, но жизнь продолжается. Двигаемся дальше
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала свое поражение от испанки Гарбинье Мугурусы в четвертьфинале Уимблдона.
«Сегодня не получилось, но жизнь продолжается и мы двигаемся дальше, любовь к игре все та же», - написала Кузнецова на своей странице в сети Instagram.
Напомним, 11 июля Светлана Кузнецова уступила Гарбинье Мугурусе в двух партиях.
За выход в финал Уимблдона чемпионка «Ролан Гаррос»-2016 в четверг поспорит с теннисисткой из Словакии Магдаленой Рыбариковой.
Матч
Мугуруса Г. (Испания) - Кузнецова С. (Россия) - 6:3, 6:4
Место и дата
11 июля 15:00, , Онлайн-трансляция
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