Джефф Хорн: Готов снова встретиться с Пакьяо, для меня это не проблема

Австралиец Джефф Хорн готов провести повторный поединок с экс-чемпионом мира по версии WBO в полусреднем весе Мэнни Пакьяо.

- Уже после первых нескольких раундов я понял, что могу одолеть его. Не хотел доводить дело до судейского решения. Конечно, это был близкий бой и я волновался перед оглашением вердикта. Был счастлив услышать: «И новым чемпионом мира становится...»

Я готов встретиться с ним снова. Это для меня не проблема. Теперь я знаю, чего ожидать от него и буду только сильнее, - заявил Хорн.

