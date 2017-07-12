Джефф Хорн: Готов снова встретиться с Пакьяо, для меня это не проблема
Австралиец Джефф Хорн готов провести повторный поединок с экс-чемпионом мира по версии WBO в полусреднем весе Мэнни Пакьяо.
- Уже после первых нескольких раундов я понял, что могу одолеть его. Не хотел доводить дело до судейского решения. Конечно, это был близкий бой и я волновался перед оглашением вердикта. Был счастлив услышать: «И новым чемпионом мира становится...»
Я готов встретиться с ним снова. Это для меня не проблема. Теперь я знаю, чего ожидать от него и буду только сильнее, - заявил Хорн.
Horn: After First Few Rounds, I Knew I Could Beat Pacquiao https://t.co/JyejUqYhU9 #boxing pic.twitter.com/9nlclNoJBP— BoxingScene.com (@boxingscene) 12 июля 2017 г.
Напомним 2 июля Пакьяо проиграл Хорну в австралийском Брисбене единогласным решением судей. Многие болельщики и эксперты посчитали результат этого поединка сомнительным.
В контракте на бой было прописано право филиппинца на реванш в случае поражения.