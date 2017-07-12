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Милош Раонич: Может быть, я слишком щепетильный, но я хочу знать, что делаю максимум возможного для успеха

Дмитрий Туманов
Дмитрий Туманов
Источник:  L'EquipeКомментарии

Канадский теннисист, думая о каждой мелочи в подготовке, так устает, что работает с психологом.  

«Все лучшие теннисисты мира – ребята мозговитые. Конечно, нужна интуиция, но главное - контролировать все, что происходит вокруг тебя, - сказал в интервью L’Equipe Милош Раонич – соперник Роджера Федерера в матче 1/4 финала Уимблдона. - Что касается меня, на корте я не очень занимаюсь анализом, это происходит главным образом в быту. Конечно, забивать себе голову всем подряд – может крышу снести, особенно когда дела идут не очень. И я порой даже спрашиваю себя: «Может это и не так все важно?» К примеру, когда ложиться спать? Что надо есть на ужин? Если две ночи подряд я просыпаюсь, чтобы сходить в сортир, на следующий день вечером за двадцать минут до того, как лечь, я глотаю немного протеинов. И тогда крепко сплю. Такие же расчеты могут касаться каждой мелочи. Может быть, я слишком щепетильный, но я хочу знать, что делаю максимум возможного для успеха. А еще я работаю с психологом, и занимаюсь медитацией в конце дня. Знаете почему? Потому что очень психически устаю, думая обо всем этом».               

Матч 1/4 финала Уимблдона канадца Милоша Раонича и швейцарца Роджера Федерера начнется в 13-30 по московскому времени. 

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