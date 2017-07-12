Объявлены имена пяти претендентов на «Харламов Трофи»

«Советский спорт» начинает подводить итоги голосования по акции «Харламов Трофи», в которой определяется лучший хоккеист страны.

В пятерку вошли четыре форварда – Сергей Мозякин («Магнитка»), Никита Кучеров («Тампа»), Артемий Панарин («Чикаго»), Евгений Малкин («Питтсбург»), а также вратарь Сергей Бобровский («Коламбус»). Имя победителя будет объявлено в июле.

Напомним, что «Советский спорт» проводит акцию «Харламов Трофи» с 2002 года. Мы определяем лучшего российского хоккеиста сезона. В голосовании принимают участие 65 экспертов – выборщики Зала славы отечественного хоккея, Зала славы в Торонто, эксперты, определяющие топ-100 игроков НХЛ; легенды нашего хоккея; руководители – генменеджеры и тренеры клубов КХЛ; пишущая пресса; телевизионная пресса.