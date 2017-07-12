Василевский набрал 11 баллов в голосовании «Харламов Трофи»
«Советский спорт» начинает подводить итоги голосования по акции «Харламов Трофи», в которой определяется лучший хоккеист страны.
Вратарь Андрей Василевский, ставший первым номером в «Тампе» и выстреливший на чемпионате мира, набрал 11 баллов. Но там была только бронза, поэтому пока шестое место. Тем не менее, голкипер «Лайтнинг» оказался лучшим среди хоккеистов, которые не попали в пятерку.
Напомним, что «Советский спорт» проводит акцию «Харламов Трофи» с 2002 года. Мы определяем лучшего российского хоккеиста сезона. В голосовании принимают участие 65 экспертов – выборщики Зала славы отечественного хоккея, Зала славы в Торонто, эксперты, определяющие топ-100 игроков НХЛ; легенды нашего хоккея; руководители – генменеджеры и тренеры клубов КХЛ; пишущая пресса; телевизионная пресса.
Кто лучший хоккеист России? Объявляем пятерку номинантов на «Харламов Трофи»