ФБР будет управлять российским профессиональным боксом

Федерация бокса России взяла под своей контроль профессиональный бокс в стране.

- Федерация бокса России будет регулировать олимпийский и профессиональный бокс. Профессиональный бокс зарегистрирован как новая дисциплина. У нас будет прозрачная структура, федерация будет выдавать промоутерские лицензии.

Все промоутеры будут сдавать экзамены и проходить аттестацию в Федерации бокса России, то же самое касается менеджеров, катменов и других субъектов профессионального бокса. Также будут лицензироваться и проходить медобследования боксеры, а переход из любителей в профессионалы также будет прозрачным, - рассказал генеральный секретарь ФБР (Федерации бокса России) Умар Кремлев.

В реестре Министерства спорта профессиональный бокс был зарегистрирован как отдельная дисциплина. Ранее регулятором данного вида спорта выступала Федерация профессионального бокса России (ФПБР) под руководством Виктора Агеева.

