Анзор Кавазашвили: Ошибки Акинфеева на Кубке конфедераций - только в его зоне ответственности

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал ситуацию с вратарями в российской национальной команде.

- То, что Черчесов поступил правильно, не став приглашать в команду старых членов сборной, - в этом никаких сомнений. Новых игроков все равно рано или поздно нужно наигрывать. Поэтому я был убежден, что он, как вратарь, бросит свой взор на очень талантливых вратарей. Но этого не произошло. Можно было бы привлечь и Джанаева, который доказывал в последних сезонах, что может пропускать меньше всех в чемпионате.

Многие приводят аргумент, что с Игнашевичем и Березуцким привычнее играть нашему основному вратарю - Игорю Акинфееву. Но те ошибки, которые он допустил на Кубке конфедераций, находятся в зоне только его ответственности. У классного вратаря не может быть «своих» и «чужих» защитников. У него есть мастерство, наигранное с детства, то, чему его учат на протяжении всей его вратарской жизни: умение выбирать место в воротах и умение выходить на верховые мячи, которые идут парашютом. Если мяч уже во вратарской площадке, то спасти может только он - там защитники уже боятся играть, чтобы не занести мяч в свои ворота, - цитирует Кавазашвили «Собеседник».



Напомним, на Кубке конфедераций-2017 сборная России не смогла выйти из группы. Подопечные Станислава Черчесова обыграли новозеландцев (2:0) и уступили командам Португалии (0:1) и Мексики (1:2).

