Тимофей Мозгов: Моим кумиром был Кевин Гарнетт

Центровой сборной России и клуба НБА «Бруклин Нетс» Тимофей Мозгов рассказал о том, кто был его ориентиром в профессиональном баскетболе.

- Моим кумиром был Кевин Гарнетт. Он уже завершил карьеру, но у меня получилось исполнить мечту: я с ним встретился на паркете и сыграл против него. Честно говоря, он недолго был для меня примером - после того матча вся моя детская любовь быстро сошла на нет. Но в начале пути я хотел на него равняться, - рассказал Мозгов в интервью «Лента.ру».

Напомним, по окончании сезона-2016/17 Тимофей Мозгов в результате обмена перешел из «Лос-Анджелес Лейкерс» в «Бруклин».



