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Тимофей Мозгов: В Нью-Йорке мне предстоит обустраиваться заново

Источник:  Лента.РуКомментарии

Российский центровой Тимофей Мозгов рассказал о своем переезде из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк.

- Пока я жил в Калифорнии, понял, что круче Лос-Анджелеса места не бывает. Там есть все, что нужно человеку для комфортной жизни. В Нью-Йорке мне предстоит обустраиваться заново.

Я еще не провел ни одного матча за «Нетс», но мне приятно, что клуб возглавляет наш человек, буду рад с ним поработать. С Прохоровым пока не встречались, только с тренерами успел познакомиться, - цитирует Мозгова «Лента.ру»

Напомним, по окончании сезона-2016/17 Тимофей Мозгов в результате обмена перешел из «Лос-Анджелес Лейкерс» в «Бруклин». 


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