Переход Неймара из «Сантоса» в «Барселону» признан законным

ФИФА признала законным переход бразильского форварда Неймара из «Сантоса» в «Барселону», сообщает Globo Esportе.

«Сантос» подал официальную жалобу в ФИФА на игрока еще в мае 2015 года, так как считал, что «Барселона», Неймар и компании N&N Consultoria нарушили условия трансферной сделки.

В результате бразильский клуб получил за трансфер Неймара только 17 миллионов евро, в то время как остальная часть суммы (около 58,5 млн) досталась самому игроку и представителям N&N Consultoria.

Теперь у «Сантоса» есть 10 дней для того, чтобы оспорить решение организации. Ранее сообщалось, что инвестиционный фонд DIS, владевший частью прав на игрока, в свою требует наказать Неймара. Организация также недополучила часть оговоренной суммы с этого трансфера.

