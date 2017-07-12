«Динамо СПб» проведет четыре матча на резервном стадионе в Великом Новгороде
Петербургское «Динамо»
сыграет четыре домашних матча первенства ФНЛ против «Кубани», «Ротора», «Факела»
и «Олимпийца» на стадионе «Электрон» в Великом Новгороде.
Ранее игры должны были пройти на малой арене стадиона «Петровский».
Решение о переносе встреч принято в связи с загруженностью «Петровского» и
обращением руководства МВД, которое обеспокоенно обеспечением общественного
порядка на матчах «Динамо».
Напомним, в прошлом сезоне на стадионе «Электрон» домашние
матчи проводил «Тосно». В РФПЛ команда из Ленинградской области будет играть на
«Петровском». На малой арене стадиона проводят свои домашние матчи «Зенит-2» и «Зенит»-м.
В первом туре ФНЛ-2017/18 «Динамо СПб» обыграло «Енисей» со счетом 2:1.
Экс-спартаковец не спас Аленичева. «Динамо» начало с победы над фаворитом