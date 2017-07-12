«Динамо СПб» проведет четыре матча на резервном стадионе в Великом Новгороде

Петербургское «Динамо» сыграет четыре домашних матча первенства ФНЛ против «Кубани», «Ротора», «Факела» и «Олимпийца» на стадионе «Электрон» в Великом Новгороде.

Ранее игры должны были пройти на малой арене стадиона «Петровский». Решение о переносе встреч принято в связи с загруженностью «Петровского» и обращением руководства МВД, которое обеспокоенно обеспечением общественного порядка на матчах «Динамо».

Напомним, в прошлом сезоне на стадионе «Электрон» домашние матчи проводил «Тосно». В РФПЛ команда из Ленинградской области будет играть на «Петровском». На малой арене стадиона проводят свои домашние матчи «Зенит-2» и «Зенит»-м.

В первом туре ФНЛ-2017/18 «Динамо СПб» обыграло «Енисей» со счетом 2:1.

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