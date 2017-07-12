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Дядюн уходит из «Рубина»

Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

Казанский «Рубин» и нападающий Владимир Дядюн расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

В «Рубин» Владимир пришел в 2005 году в возрасте 16 лет. В составе команды он стал обладателем Кубка и Суперкубка России (2012), Кубка чемпионов Содружества (2010).

Самым успешным в «Рубине» для нападающего стал сезон 2012/2013, когда в 33-х матчах он забил десять мячей, в том числе семь в Премьер-лиге, два в Лиге Европы и один в Суперкубке России. Всего за главную команду «Рубина» Владимир Дядюн сыграл 131 матч, забил 20 мячей.

Дядюн также защищал цвета московского «Динамо», «Ростова», «Томи» и клуба «Спартак-Нальчик». 


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