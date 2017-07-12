Кержаков пообещал выпустить мальков лосося в Онежское озеро

Экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков заявил, что выпустит несколько тысяч мальков лосося в Онежское озеро.

– Дорогие друзья, недруги, СМИ и т. д. Единственная рыба, которую я выловил в Онежском озере, была эта красавица (см. фото). Может это многих разочарует, но это факт. О том, что лосось запрещен к вылову в Онеге, я узнал только из интернета и естественно не сделал бы фото с этой редкой рыбой. Глядя на то, какой резонанс в стране вызвала моя публикация, я в ближайшее время приеду в Карелию и выпущу несколько тысяч мальков лосося в Онежское озеро. Так же мне бы хотелось, чтобы ко мне присоединились те, кто борется за сохранение этого редкого вида рыбы! Я своими глазами увижу, сколько людей у нас в стране не только пишут и говорят об этой проблеме, но и своим примером могут показать это всем остальным! Время и место я сообщу чуть позже. P. S. Предыдущее фото с лососем я убирать не буду, дабы все могли иметь представление, как выглядит дикий лосось и что ловить его в Онежском озере ЗАПРЕЩЕНО!!! – написал Кержаков в своем аккаунте в инстаграме.

Напомним, Росрыболовство завело на Кержакова дело после публикации фотографий с пойманными в Онежском озере лососями. Нападающему грозит штраф до 5000 рублей за незаконный вылов рыбы.