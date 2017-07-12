В Екатеринбурге просмотрят баскетболистов на традиционном «Уральском драфте»

5 и 6 августа в Екатеринбурге во Дворце игровых видов спорта пройдет традиционный «Уральский драфт» — баскетбольный клуб «Урал» будет искать новых игроков.

По итогам просмотра главный тренер Вадим Филатов и руководство клуба выберут лучших баскетболистов, которые присоединятся к основной команде на первом тренировочном сборе.

«Уральский драфт» состоится уже в восьмой раз. В нем принимали участие любители уличного баскетбола, выпускники свердловских баскетбольных школ, игроки студенческих сборных и профессиональные баскетболисты в поиске команды, сообщает портал Znak.com.

Особенно «урожайным» стал «Уральский драфт» 2016 года. На просмотр пришли более 30 человек не только из Свердловской области, но и из других регионов страны. Победитель кастинга Кирилл Горнаев подписал первый профессиональный контракт. Впоследствии он стал основным центровым команды.