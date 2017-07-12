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Александр Зубков: Пискунов покинул сбор сразу после приезда допинг-офицеров

Источник:  ТАССКомментарии

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков поделился мнением о дисквалификации Надежды Палевой и Дмитрия Пискунова за нарушение антидопинговых правил.

«Надежда Палеева закончила выступления в сборной России в 2015 году. Все это время она не сотрудничала с антидопинговыми организациями и не предоставляла необходимой информации о себе в систему АДАМС. После нескольких предупреждений она была в итоге дисквалифицирована. Контролировать спортсменку нынешний тренерский штаб и сотрудники федерации не имели возможности, никаких трудовых взаимоотношений с ней ни у Федерации бобслея России, ни по линии минспорта не было. По сути, сейчас Надежда Палеева к федерации никакого отношения не имеет.

Пискунов приехал в Кисловодск на просмотр, а потом самовольно, никого не предупредив, покинул сбор в день приезда допинг-офицеров, за что был дисквалифицирован на четыре года как нарушитель антидопинговых правил.

Федерация бобслея России ведет непримиримую борьбу с допингом, поэтому Пискунов был исключен из состава команды. Его тренеру Олегу Соколову было сделано внушение, чтобы впредь он относился к тем, кого рекомендует, внимательнее», – цитирует Зубкова ТАСС.

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