«Зенит» продлил контракт с Зыряновым
Источник: ФК «Зенит»Комментарии
«Зенит» продлил
контракт с 39-летним полузащитником Константином Зыряновым, сообщает
официальный сайт петербургского клуба.
Соглашение рассчитано до конца
сезона-2017/18.
Напомним, Зырянов выступает за «Зенит» с 2007 года. За это
время он трижды становился чемпионом России, завоевывал Кубок и Суперкубок
России, Кубок и Суперкубок УЕФА.
С 2014 года Зырянов выступает за «Зенит-2».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически