«Зенит» продлил контракт с Зыряновым

«Зенит» продлил контракт с 39-летним полузащитником Константином Зыряновым, сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18.

Напомним, Зырянов выступает за «Зенит» с 2007 года. За это время он трижды становился чемпионом России, завоевывал Кубок и Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА.

С 2014 года Зырянов выступает за «Зенит-2».