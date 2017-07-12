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«Зенит» продлил контракт с Зыряновым

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

«Зенит» продлил контракт с 39-летним полузащитником Константином Зыряновым, сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18.        

Напомним, Зырянов выступает за «Зенит» с 2007 года. За это время он трижды становился чемпионом России, завоевывал Кубок и Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА.

С 2014 года Зырянов выступает за «Зенит-2».

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