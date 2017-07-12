«Зенит» представил форму на сезон-2017/18 (фото)
Источник: ФК «Зенит»Комментарии
«Зенит» на своем
официальном сайте показал, как будет выглядеть домашняя форма клуба на новый
сезон.
Футболка будет светло-голубой с надписью «Один город. Одна команда внутри». Шорты и гетры будут темно-синие.
Фото: ФК «Зенит»
Официальная презентация формы пройдет 12 июля на стадионе «Санкт-Петербург».
Напомним, в первом туре РФПЛ сезона-2017/18 «Зенит» сыграет
16 июля в Хабаровске против СКА.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически